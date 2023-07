Caso La Russa, Madonna e i reali inglesi: le foto impensabili dell'amico dj

20 luglio 2023 a

a

a

Tommaso Gilardoni è un nome che forse a molti in Italia non dice nulla, ma in realtà è una celebrità, un very important person (vip). Molto a suo agio nella mondanità internazionale Tommy - comasco di 24 anni - spostandosi tra Londra e Parigi fa parte del cosiddetto "jet set", oggi ribattezzato come "rich kids" del quale fanno parte giovani come il Rocco Ritchie, il figlio del regista inglese Guy Ritchie e della popstar Madonna, con cui Tommy condivide avventure in moto. Di lavoro Tommaso fa il dj e da due giorni è finito come indagato nell'inchiesta della procura di Milano sulle violenze sessuali denunciate da una ragazza a carico di Lorenzo La Russa e di "un suo amico dj". Ebbene quel dj sarebbe proprio Tommaso e stando a quanto riferito da Leonardo alla ragazza la mattina dopo il presunto episodio di violenza, è l'altro amico aveva avuto rapporti con lei.

I fratelli La Russa descritti come gangster: "Repubblica" non conosce vergogna

"È sempre circondato da belle donne", ha raccontato il signor Gilardoni per far capire il carattere del figlio presente a eventi mondani e alle consolle nei club, sia a Londra che a Parigi. Ecco allora che Alessandro Allocca e Sandro De Riccardis hanno ricostruito per Repubblica le tracce di Dj Tommy a Parigi dove tra le altre cose ha partecipato all’evento di lancio di una nuova collezione di rossetti del brand Isamaya. Il 3 marzo scorso Tommy appare dietro la consolle, sorridente e con la cuffia da dj calata sugli occhi a fianco del creativo Tom Burkitt. I due sono amici da tempo: nell’agosto di tre anni fa, l’italiano compare anche sui profili social dell’inglese. Sempre in completo nero, la camicia bianca aperta sul petto e un bicchiere di vino bianco. Stesso dress code a Parigi, dove Tommy è il dj dell’evento insieme al collega Wolfram Amadeus, star austriaca dell’elettronica. Gilardoni si accompagna invece alla influencer e modella americana Jordan Grant. Si fanno fotografare in posa, abbracciati.

"C'è un secondo indagato". Caso-La Russa, pm scatenati: ora l'assalto è totale

Repubblica ricostruisce anche l'attività di Tommaso Gilardoni a Londra, dove vive. Qui sta provando a far diventare la sua passione per la musica un business: il 15 novembre scorso ha costituto una piccola società, domiciliata tra le strade chic del quartiere di Marylebone. Una sfida che non gli sta andando male, almeno a quel che è dato vedere dalle immagini che posta di sé e dei suoi amici. A Londra sembra ben inserito in un circuito che si muove tra arte, musica e mondanità. Compare anche tra i testimonial di Onda, una “comunità globale che si riunisce sotto un insieme di valori condivisi, per amplificare il nostro impatto sul mondo, promuovere connessioni significative e contribuire al bene superiore” fondata dall’imprenditore Luca Del Bono. Un businessman italo-britannico che, afferma un profilo su Vogue Italia, è amico di Re Carlo. Su Instagram si trovano inoltre immagini di Tommy con Rocco Ritchie in motocross in Transilvania, lungo le strade sterrate della campagna romena. E ancora: è tra i protagonisti di uno scatto del fotografo Robin Hunter Blake. Ora dovrà tornare in Italia per essere sentito dai pm di Milano.