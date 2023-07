Elsa Fornero, guarda come rosica: "Tra chi ha cuore l'Italia...", Meloni se la ride

20 luglio 2023 a

a

a

Guarda come rosicano! Si parla della sinistra e di chi per loro. Il riferimento è all'ultimo successo ottenuto dal governo, che ha raggiunto l'intesa con la Commissione europea per sbloccare la terza rata del Pnrr, per un totale nel 2023 che resterà invariato a 35 miliardi di euro.

Insomma, dopo settimane di terrorismo e allarmismo, dopo un diluvio di accuse a un esecutivo che avrebbe sprecato i fondi europei, ecco che il finale ha smentito in modo clamorosi i catastrofisti, le opposizioni che pur di dar contro l'esecutivo paventano rischi che, in definitiva, si rivelano inesistenti.

"Forse si è ammattito". Telese vicino al crollo: ciò che pochi sanno su Purgatori

Lo sblocco della rata del Pnrr è uno dei temi del giorno, ovviamente. E se ne parla a In Onda, il programma de La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Tra gli ospiti ecco Elsa Fornero, l'ex ministro del governo Monti che contro questo governo ha detto tutto e il contrario di tutto. Chiamata a commentare lo sblocco della rata, ecco che sembra quasi faticare nel contenere il disappunto. Già, le "gufate" non hanno sortito effetto. E così, eccola affermare: "La preoccupazione che la terza rata non si sbloccasse era grande tra tutti quelli che hanno a cuore il Paese", sospira Elsa Fornero. Già, spiega così, con toni enfatici, settimane di allarmismo. Come se allo stesso governo il Paese non stesse a cuore...