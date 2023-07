Giuseppe Cruciani travolge Prenzo: "Un c*** da dire! Arrestatemi, me ne fo***!"

22 luglio 2023 a

Un Giuseppe Cruciani sempre più scatenato contro quelli che chiama i "terroristi climatici". Il tutto a La Zanzara, il programma di Radio 24 che conduce insieme a David Parenzo, nella puntata andata in onda venerdì 21 luglio.

Cruciani, in premessa, ha rivolto un plauso al meteorologo Mario Giuliacci: "Voglio accendere un cero al colonnello Giuliacci per le sue parole definitive. Giugno è stato sotto la media, è piovuto tanto. Anche se luglio sarà il più caldo di sempre, fosse così anche ad agosto, facendo la media non verrebbe fuori assolutamente l’estate più calda di sempre. Molti non hanno più rispetto per il pubblico, terrorizzano e non pensano alle conseguenze. È la meteorologia urlata. Ai miei collaboratori dico sempre: se dite caldo record, vi licenzio. Colonnello Giuliacci, applausi! Giù schiaffi ai terroristi del clima!", si è subito scaldato mister Zanzara.

Ma lo sfogo più "gustoso" è quello con cui è andato a colpire Angelo Bonelli, leader dei Verdi che l'ha sparata grossissima, chiedendo di introdurre - tutto vero - il reato di negazionismo climatico. "Bonelli, perché non c'ha un ca*** da dire, si deve inventare una minch*** al giorno. Vuole introdurre il reato di negazionismo climatico. Se uno non è d'accordo con quelli che dicono tutti gli scienziati, l'Onu o non so chi altro, deve essere incriminato". Parenzo aveva qualcosa da eccepire. E Cruciani? Lo ha travolto: "Diglielo, diglielo che Cruciani è negazionista. Mi mettessero in galera. Mi arrestassero. Mi multassero. Me ne fot***", ha concluso in modo assolutamente pirotecnico.