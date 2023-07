Maurizio Gasparri inchioda il conduttore di Rai 3: "Lei ha sbagliato", finisce subito malissimo

24 luglio 2023 a

a

a

Eccoci ad Agorà Estate, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3 e ora condotto da Lorenzo Lo Basso. E il conduttore incappa in uno scivolone che fa innervosire, e non poco, il suo ospite.

L'ospite in questione è Maurizio Gasparri, il quale viene introdotto così da Lo Basso: "Abbiamo in collegamento il senatore Gasparri, vicepresidente del Senato, Fratelli d'Italia. Ben trovato". E lui: "Buongiorno. Forza Italia... non Fratelli d'Italia", sottolinea un pelo stizzito.

"Le mutande". Vignetta-vergogna su La Russa, fin dove si spinge l'odio | Guarda

E Lo Basso che fa? Peggiora la situazione: "Mi perdoni, vede io ero rimasto a una dicitura precedente, esatto, certo, Forza Italia". E Gasparri: "No, lei ha sbagliato: non ho mai aderito a Fratelli d'Italia, mi scusi". "Certo, esatto: era Alleanza Nazionale, perdoni l'errore", risponde Lo Basso. "Vent'anni fa...", chiosa un Gasparri sempre più stizzito. Attimi di gelo siderale negli studi di Rai 3.