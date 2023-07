Massimo Franco, lezione a Pd e compagni: "Fermata l'onda Meloni? Sembra..."

24 luglio 2023 a

a

a

Si parla delle elezioni spagnole a In Onda dove, nella puntata di lunedì 24 luglio, è Nadia Urbinati ad aprire le danze. La politologa della Columbia University è convinta che "la parte positiva è una frenata della destra estrema, anche in vista del prossimo appuntamento europee. L'altra parte negativa è il fatto che non abbiamo un governo stabile. In ogni caso ora possiamo gioire per la frenata di Vox, partito di riferimento di Fratelli d'Italia. Per me questo non è un male".

"Schlein? C'è solo Giorgia Meloni": Massimo Franco polverizza la segretaria Pd | Video

Di parere simile Massimo Franco: "In Spagna la memoria del franchismo è molto fresca e il fatto di aver di fronte uno come il leader di Vox è stata un'ottima arma di Sanchez. Questo spiega molto di un mezzo suicidio del centrodestra". Eppure il giornalista lancia una chiara frecciata a Pd e compagni vari: "Fermata l'onda Meloni? Sembra un titolo italiano dell'opposizione. Qua è stata fermata l'onda Vox".

"Ambiguo, offensivo". Massimo Franco travolge Grillo: Conte e M5s finiti?

Solo poche ore prima Matteo Renzi se ne usciva così: "Giorgia, la senti questa Vox?", scrive il leader di Italia Viva che poi pubblica: "tre mini commenti: 1. serve l’elezione diretta del capo del governo, in Spagna come in Italia come alla Commissione Europea. Altrimenti ci sarà sempre più lontananza tra elettori e istituzioni. 2. Sánchez è stato spregiudicato e abile nell’usare tutti i meccanismi istituzionali per bloccare il successo della destra. Il contrario di Enrico Letta insomma. 3, i sondaggi non sempre ci azzeccano, anzi. Buona settimana".