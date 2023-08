Capalbio, Augusto Minzolini perseguitato da una folle multa: "Quanti soldi vogliono"

07 agosto 2023 a

Augusto Minzolini indignato. Colpa del fatto che da due anni è perseguitato dal Comune di Capalbio per una multa per eccesso di velocità. "Multe e cartelle. Il Comune di Capalbio, l’Athena della sx, la capitale delle multe per eccesso di velocità (70 km su strada a doppia corsia) mi ha perseguitato per due anni con una multa per non aver comunicato nome del guidatore. È arrivato a chiedermi 643 euro per l’infrazione - cinguetta sul suo profilo Twitter -. In realtà l’avevo comunicato per tempo con Pec. Solo quando il mio avv ha minacciato denuncia a corte dei conti per spreco di soldi pubblici si è fermato.Domanda: Per sopravvivere allo Stato devi avere sempre un avvocato"?

Da qui l'amaro sfogo, la spiegazione del suo tweet al vetriolo: "Solo per dire che le multe sono una tassazione nascosta su cui molti enti locali sprecano. Se l’avvocato non avesse tenuto la documentazione sarei stato costretto a pagare. In realtà il cittadino italiani svolge due mestieri: quello per sopravvivere e quello per sopravvivere allo Stato".

Eppure c'è chi non la prende bene: "Se io fossi il sindaco di quel paese ti avrei querelato per diffamazione per due motivi: persecuzione e per averla rimarcata essendo loro di sinistra, quasi a dire che ti perseguitano perché sei di destra. Sei solo il solito piagnone vittimista di destra".