Alluvione, Minzolini: "Se ci fosse stato un governatore di destra..."

"Assurdo, se ci fosse stato un governatore di centrodestra sarebbe stato messo subito agli arresti": Augusto Minzolini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna nei giorni scorsi. E ha sottolineato: "È evidente che è difficile trovare delle responsabilità quando ci sono situazioni di questo tipo, è un meccanismo perverso che appartiene soltanto al nostro Paese". Poi un appello: "Bisognerebbe cercare le condizioni della massima unità per dare una risposta solidale, dimostrando anche che come sistema Italia si riesce a reagire a situazioni di questo tipo".

L'intervento di Minzolini a L'Aria che tira

Nel frattempo si sta discutendo anche della figura del commissario per la ricostruzione dopo la tragedia. Ma non tutti nella maggioranza sarebbero d'accordo sulla decisione di affidare l'incarico al governatore Stefano Bonaccini. Secondo il direttore del Giornale, sarebbe sbagliato non nominare lui per quel ruolo: "Mantenere un'unità anche nella guida di un meccanismo di ripartenza come questo è fondamentale, se noi mettiamo altre figure rischiamo di creare un dualismo. Serve velocità nei tempi, è essenziale anche rispetto allo spirito di quelle popolazioni. Si decida: se noi cominciamo a creare dei precedenti di questo tipo la prossima volta ricominciamo da capo".