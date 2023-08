Arianna Meloni, sul "Fatto" la vignetta razzista: "No fatto fiky fiky sorella Melona"

08 agosto 2023 a

Ormai non è più una notizia. Ma una certezza. E così constatiamo per l'ennesima volta come Il Fatto Quotidiano nutra una vera e propria ossessione per Arianna Meloni, la sorella della premier Giorgia. Negli ultimi giorni abbiamo appreso della querela di Arianna contro Mario Natangelo, vignettista del quotidiano diretto da Marco Travaglio. La querela è dovuta alla vignetta in cui Arianna Meloni veniva ritratta a letto con un migrante mentre il marito - il ministro Francesco Lollobrigida - era fuori di casa "impegnato a combattere la sostituzione etnica".

Dopo la notizia della querela, la levata di scudi del Fatto, che ha parlato di "atto politico e grottesco" e di "mossa intimidatoria". Sarà. Bene, il punto è che anche oggi - martedì 8 agosto - il giornale travagliesco ritorna sulla questione. Ritorna a pungere Arianna Meloni.

E lo fa ancora una volta con una vignetta. Ma questa volta il compito di manganellare non è affidato a Natangelo, bensì a Vauro Senesi, il vignettista comunista. Il quale ci propone un disegnino dal titolo: "Affaire Natangelo". Nell'immagine ecco un uomo di colore, nudo e con le mani incatenate, il quale disperato afferma: "Giuro. Io no fatfo fiky fiky con sorella di Melona". Una voce fuori campo gli risponde: "Sì, sì. Dite tutti così". Dunque le conclusioni di Vauro: "Alla fine a farne le spese fu il povero nero della vignetta". Un "povero nero" ritratto come uno schiavo che non è neppure in grado di parlare l'italiano. Una vignetta, e ben vedere, anche piuttosto razzista...

