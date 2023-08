Marta Fascina? Cosa spunta al suo polso: il dettaglio fa parlare tutta Italia

10 agosto 2023 a

a

a

Un dettaglio non passato inosservato quello al polso di Marta Fascina. Con la sua prima apparizione pubblica dopo due mesi dalla morte di Silvio Berlusconi, la compagna del Cav è stata inevitabilmente al centro dell'attenzione. L'occasione? Il trofeo dedicato al fondatore di Forza Italia, che ha visto il Monza scontrarsi con il Milan. Qui la Fascina si è presentata con un look molto sobrio: capelli tirati in una lunga coda di cavallo, un abito lungo blu di seta e scarpe da ginnastica. Nessun gioiello vistoso. A eccezione di due bracciali oro e brillanti che riportano i nomi "Silvio" e "Marta" intrecciati. Un omaggio non passato inosservato.

Pier Silvio mai visto così, il sospetto (politico) è schiacciante: si dice che...

Così come sono state notate le divise speciali indossate dalle sue squadre allo stadio. Queste ultime sono poi state messe all'asta sul sito matchwornshirt.com. "Il ricavato - spiega la deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra per l'Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari - sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà a un altro progetto di riqualificazione emergenziale nell'Emilia-Romagna per il ripristino di un campo d'allenamento e di uno da gioco dell'Ac Solarolo, che ha 100 tesserati e 80 ragazzi nel settore giovanile".

E ancora, nel ricordo del Cav: "Una serata nel segno dello spirito di solidarietà tipico del presidente che all'indomani dell'alluvione aveva espresso la sua sentita vicinanza a popolazioni e territori colpiti, spronando noi e il governo a fare tutto il possibile, in tempi rapidi e progettando già la ricostruzione futura".