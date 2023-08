Marta Fascina, chi è Antonio Battaglia: l'uomo che "la guarda a vista"

09 agosto 2023 a

Marta Fascina guardata a vista da Antonio Battaglia. La compagna di Silvio Berlusconi, durante la sua prima apparizione pubblica dopo mesi, è apparsa al trofeo Silvio Berlusconi disputato allo stadio tra Monza e Milan. Qui la deputata di Forza Italia non era sola. Oltre a Pier Silvio e Luigi Berlusconi, la Fascina è stata scortata da una della storiche guardie del corpo che dal '90 seguiva il Cav.

Fascina ha seguito in silenzio il match, finito con la vittoria ai rigori dei rossoneri, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. "Oggi è difficile, perché è la prima volta senza di lui, mi manca...," avrebbe confidato a chi le si è avvicinato per chiedere il suo stato d'animo. L'unico a parlare 'ufficialmente', a 'margine' dell'evento, è stato Pier Silvio. "Per noi - ha detto - è una serata davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza. Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata".

A nome di tutta la famiglia, più unita che mai, il secondogenito di Berlusconi ha ammesso: "Siamo emozionati, ma l'affetto della gente è una delle sensazioni più belle. Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell'umanità e dell'amore che ha dato allo sport all'Italia e agli italiani". Intanto per l'occasione i tifosi presenti sono stati quasi 17mila, un sold-out che ha segnato il nuovo record della storia del Monza calcio.