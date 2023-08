Nicola Porro, corna a Torino? "Il dettaglio che nessuno ha notato"

12 agosto 2023 a

Nicola Porro parla di un dettaglio che pochi, o nessuno, hanno notato sullo scandalo della Torino bene. Quello che ha visto Massimo Segre svelare in pubblico i tradimenti della compagna Cristina Seymandi. Per il conduttore di Rete 4 "la vera star della serata non è lui, lo sposino che 'libera' la sua bella. E non è nemmeno lei, che ora la butta sul vittimismo femminista e pensa a una qualche denuncia in sede penale o civile. No: la vera star si chiama Maurizio Arena ed è il dj che, nel climax dello stupore, quando Segre aveva appena finito di leggere la sua lettera e tutti si chiedevano cosa stesse succedendo, ha ben pensato di far ripartire la musica. Come se nulla fosse successo".

È accaduto tutto negli ultimi secondi del filmato diffuso dagli invitati a quella che doveva essere una festa per annunciare le nozze dell'imprenditore. E invece il party si è trasformato in una vera e propria vendetta con Segre che ha svelato a tutti l'identità dell'amante della compagna e le loro scappatelle.

"Io una serata così non me la sarei mai immaginata – ha detto Arena al Corriere della Sera – Se mi avessero detto che il dottor Segre aveva in mente di fare quello che ha fatto, sicuramente non avrei accettato l’invito. Anche perché qualcuno ha ipotizzato che i membri dello staff sapessero. Noi non sapevamo proprio niente".