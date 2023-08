Funerali di Michela Murgia, la sfuriata fuori dalla chiesa: "Mancano", è caos

12 agosto 2023 a

C'è delusione da parte dei tanti fan giunti a Piazza del Popolo per dare l'ultimo saluto a Michela Murgia. La chiesa degli Artisti, infatti, contiene solo poche persone e in centinaia sono state costrette a rimanere fuori. E le condizioni meteo non sono delle migliori. In tanti infatti si trovano sotto il sole cocente e un grandissimo caldo. In molti cercano riparo dalla parte di via del Babuino, all'ombra, paralizzando di fatto il traffico. Chi è rimasto fuori segue la cerimonia funebre sui cellulari attraverso la diretta Facebook. Non manca poi chi si sente male.

"Le istituzioni - dice la giovane G. G, giunta questa mattina da Napoli con la madre, all'Adnkronos - non hanno voluto omaggiarla. Ma nessuno di noi si è lasciato scoraggiare. E siamo qui a Roma". Arrivata da Bologna un'altra giovane studentessa, M. P, è molto critica sull'organizzazione: "Mancano le forze dell'ordine, la sicurezza, un presidio medico, è dovuta svenire una persona per avere un'autoambulanza. Che per fortuna è rimasta. Le occupazioni nelle scuole e nelle università a Bologna sono organizzate meglio".

Sul finire dei funerali la bara è stata portata a spalla da alcuni componenti della famiglia e dall'amico Roberto Saviano. Ad accoglierla un lunghissimo applauso da parte delle persone che hanno atteso per ore sotto il sole. La piazza e le persone rimaste all'interno della chiesa hanno intonato ancora una volta l'inno partigiano '"Bella Ciao".