Italo Cucci commissario straordinario: la nomina del governo

Dalla redazione a Pantelleria: Italo Cucci, decano del giornalismo sportivo italiano, è stato nominato dal governo commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale di Pantelleria, istituito nel 2016 e vasto 600 ettari. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha firmato il decreto lo scorso primo agosto, ha motivato la scelta dell'ex storico direttore del Guerin Sportivo, Corriere dello Sport e Quotidiano nazionale in quanto idoneo per "qualificata esperienza in campo ambientale".

Cucci, 84 anni, a Telesud Trapani ha confessato di non essersi mai occupato dal punto di vista pratico di tutta la burocrazia legata alla gestione di un parco, tra procedure, regolamenti e concessioni: "Non sono molto avvezzo alle cose burocratiche, sto imparando dal vivo qual è il mio ruolo”. Incappando in un minimo di contraddizione quando poi afferma che Pantelleria, “che è casa mia”, “è un paradiso che ha bisogno di assistenza burocratica”. Dal governo, sottolinea il giornalista con immagine suggestiva, "si sono premurati di conoscere le caratteristiche territoriali della persona”.

"In termini più prosaici - commenta velenosamente Repubblica, riportando la notizia -, al ministero sapevano che conosceva bene Pantelleria". Questo perché Italo Cucci "ha iniziato a frequentare dammusi, muretti e vitigni eroici tipici dell’isola figlia del vento dal lontano 1989, ne è diventato cittadino onorario nel 2019, e alla locale chiesa della Madonna della Margana ha donato persino una tela del ‘700". Ovviamente, suggerisce il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, tutto dipenderebbe dalla vicinanza politica di Cucci e le sue simpatie meloniane.