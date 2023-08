Schlein, “ha sbagliato mestiere?”: beccata così, occhio alle mani

21 agosto 2023 a

Elly Schlein è stata filmata mentre si esibisce alla chitarra elettrica, suonando “Zombie” dei Cranberries assieme a una band. È avvenuto a Castiglione del Lago, uno dei pochi “punti rossi” rimasti all’interno di un’Umbria che sta virando sempre più a destra. “Più che per la politica - è la puntura di Dagospia - la Schlein si segnala per queste estemporanee uscite musicali. Non è che ha sbagliato mestiere?”.

Prima dell’esibizione alla chitarra elettrica alla Festa dell’Unità a Castiglione del Lago, la segretaria del Pd aveva partecipato a un karaoke con la sigla di “Occhi di gatto”, sconto il piano nel programma di Alessandro Cattelan e ballato al Pride di Milano sulle note di “Mon Amour”. Parlando invece di politica, dall’Umbria la Schlein ha rilanciato le battaglie che intende condurre alla guida del Pd: la promessa è di “riaccendere le speranze di un’alternativa al governo Meloni, che continua a far mancare le risposte al Paese”.

La segretaria dem ha attaccato sul caro prezzi e benzina: “Meloni faceva video in cui contestava le accise sulla benzina. Adesso le ha aumentate”. Poi la proposta per sfruttare le tasse agli extraprofitti delle banche: “Noi chiediamo che con l’extragettito di due miliardi incassato si paghino misure a sostegno delle fasce più fragili”.