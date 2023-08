Iacometti zittisce Majorino e Pd: "I migranti? Perché per 20 anni..."

29 agosto 2023 a

Volano stracci tra Sandro Iacometti e Pierfrancesco Majorino. Terreno di scontro L'Aria Che Tira nella puntata in onda martedì 29 agosto su La7. Qui il conduttore Francesco Magnani introduce il tema del giorno: l'emergenza migranti che fa esplodere Trieste e indignare il sindaco. "Siamo davanti a un cortocircuito, a una grande schizofrenia - premette la firma di Libero -. Da una parte un partito che è spaccato sul territorio prende atto della realtà e quindi assume posizioni pragmatiche. I sindaci del Pd giustamente dicono 'qui le persone sono troppe, non le riusciamo a gestire. Poi c'è una leadership del Pd...".

Ma Iacometti non fa in tempo a finire che il dem lo interrompe: "Ma il Pd non è spaccato". "Mi faccia finire, ha parlato per mezz'ora", riprende la parola il giornalista mentre Majorino lo accusa: "Non racconti balle così, qual è la spaccatura del Pd?". "I sindaci dicono 'basta arrivi', mentre Elly Schlein continua a parlare di accoglienza diffusa. Chi è nella segreteria non fa i conti con la realtà". Parole che scatenano l'interlocutore: "Ma cosa stai dicendo? Libero lei... racconta balle dalla mattina alla sera. Una volta una cosa vera".

Da qui la stoccata di Iacometti: "Se la Bossi-Fini è così sbagliata, perché in 20 anni il Pd non l'ha mai riformata? I sindaci sia di destra che di sinistra si stanno rendendo conto che l'accoglienza non può essere governata con le belle parole e con i buoni sentimenti".