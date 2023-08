Edi Rama, il premier albanese prima fa ironia e poi promette: "I prezzi saliranno"

10 agosto 2023 a

"Non è un segreto ma un lavoro fatto con grande passione e pazienza": il premier albanese Edi Rama lo ha detto a L'Aria che tira su La7, commentando la crescita del 33% dei visitatori rispetto al 2022. "Siamo riusciti a liberarci da quello stigma che avevamo addosso dagli anni Novanta, quando eravamo visti come un paese insicuro, pieno di criminali e poveri emigranti - ha continuato il premier -. L'Albania è l'ultimo paese in Europa per furti di casa, per darvi un'idea della sicurezza. E poi per gli italiani l'Albania è casa loro, noi ci sentiamo italiani e siamo molto legati all'Italia".

Il conduttore, Francesco Magnani, gli ha poi chiesto: "Molti italiani stanno scegliendo l'Albania perché trascorrere le vacanze nel vostro Paese garantisce spiagge meravigliose ed entroterra da sogno ma anche dei prezzi concorrenziali. Il modello su cui volete puntare è quello di una meta di turismo low cost?". "No, questo è l'inizio - ha risposto Edi Rama - sicuramente anche in Albania i prezzi saliranno perché è naturale che accada e poi noi siamo consci del fatto che il turismo di massa porta milioni di ambasciatori del Paese che poi ne parlano bene e ci danno una mano a rafforzare questa nuova immagine. Stiamo lavorando anche sull'alta gamma, stiamo lavorando per avere dei resort di lusso ma comunque ci vorranno degli anni". Nei giorni scorsi invece il primo ministro aveva fatto parlare di sé per un post su Instagram. Post in cui si vedono due foto dello sbarco della nave "Vlora" al porto di Bari nel 1991, quando gli albanesi fuggirono verso l’Italia dopo quasi mezzo secolo di dittatura comunista. E a corredo un paio di frasi in italiano: "Albanesi partono per l’Italia - 1991" e "Italiani partono in ferie per l’Albania - 2023".

