Maria Elena Boschi beccata così in spiaggia con Berruti

Passione alle stelle per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Nonostante il matrimonio sia ancora un punto interrogativo, i due sono più affiatati che mai. Lo dimostrano alcune foto che li ritraggono in spiaggia. La coppia è stata pizzicata a Formentera, dove il settimanale Chi li ha immortalati in momenti privatissimi: baci, abbracci e chi più ne ha più ne metta. Addirittura c'è chi ha pensato che l'onorevole sia in dolce attesa. Uno scatto infatti mostrava l'attore accarezzare dolcemente la pancia della compagna.

Maria Elena Boschi incinta? Il gesto rivelatore: "Come lo chiamano" | Guarda

I due fanno ormai coppia da tre anni e ora pensano alle nozze. La deputata di Italia Viva qualche settimana fa ha ammesso: "Aspetto che lui me lo chieda, vorremmo anche dei figli". Di diverso parere lui: "La proposta di nozze? Anche io aspetto che la faccia lei! Ancora non c’è una data, ma vi faremo sapere". Galeotto fu per loro il cinema.

"Ci siamo incontrati nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti tre anni dopo a un evento. Finito il lockdown e dopo che io avevo chiuso una precedente storia d’amore, ci siamo rivisti e pian piano è nato un rapporto speciale - ha raccontato Berruti -. Elena è propensa all’ascolto, è attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima volta che si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Alla fine, non avrei mai pensato di innamorarmi di una donna che fa politica".