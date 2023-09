Nicola Porro, clamoroso messaggio a Barbara Palombelli: in diretta a Stasera Italia...

04 settembre 2023 a

Inizia la stagione della rivoluzione-Mediaset, quella rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi, che ha ampiamente messo mano ai volti del Biscione e ai palinsesti. Tra i molti cambi, anche uno tutto interno: Nicola Porro, infatti, è il nuovo conduttore di Stasera Italia, il talk di approfondimento politico che introduce la prima serata di Rete 4.

Il giornalista si sdoppia: mantiene infatti la conduzione di Quarta Repubblica, il programma in prime-time del lunedì sera. E oggi, lunedì 4 settembre, l'esordio a Stasera Italia, dunque a stretto giro di posta, subito dopo, la prima stagionale di Quarta Repubblica.

E prima della sigla, ecco che Nicola Porro si rivolge al pubblico con un brevissimo messaggio: "Bene tra poco Stasera Italia, sesta edizione. Studio come vedete rinnovato, ma non è ovviamente rinnovato lo stile. E ovviamente la capacità di fare giornalismo che ci ha insegnato negli ultimi cinque anni Barbara Palombelli che permettetemi di salutare. Però da oggi e per le prossime settimane ci sarò io a condurre Stasera Italia", conclude l'introduzione con un sentito messaggio rivolto alla Palombelli, che fino allo scorso anno era l'anima della trasmissione.

Dunque, a trasmissione iniziata, ecco il primo monologo del giornalista: un durissimo attacco al reddito di cittadinanza grillino e alle storture che ha generato, compreso il fatto che in termini occupazionali, lo ha certificato la Corte dei Conti, il fallimento è stato totale. Nicola Porro, insomma, come sempre non si nasconde.