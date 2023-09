Nicola Porro, la telefonata di Berlusconi poco prima di morire: "Eppure mi ha chiamato..."

04 settembre 2023 a

A poche ore dal suo debutto alla conduzione di Stasera Italia, su Rete 4, Nicola Porro si è sbottonato in una intervista a DiPiùTv. Ha parlato del programma ereditato da Barbara Palombelli, certo. Ma ha parlato anche della trattativa con la Rai, poi sfumata: Nicola Porro, qualche settimana fa, sembrava infatti essere a un passo da Viale Mazzini.

Ma... "poi mi ha chiamato prima Pier Silvio e successivamente suo padre Silvio", ha spiegato il conduttore. E ancora: "Silvio Berlusconi mi ha telefonato poco tempo prima di morire, dopo essere stato dimesso dall’ospedale San Raffaele, in seguito al primo ricovero. Di certo non ero il suo pensiero principale in quelle ore, eppure mi ha chiamato", sottolinea Porro.

Dunque il giornalista rivela quanto gli disse il Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno: "Nicola, sei parte della nostra famiglia a Mediaset, vorremmo restassi con noi". Queste le parole di Berlusconi. "A persuadermi definitivamente a rimanere a Mediaset è stato Silvio. Dopo la telefonata di Silvio Berlusconi ho deciso così che sarei rimasto a casa mia e ora che il presidente non c’è più, posso dire che è stata anche una scelta di cuore", ha confessato e concluso Nicola Porro.