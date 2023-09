Quarta Repubblica. non solo Porro: chi vedremo in studio, ribaltone Mediaset

04 settembre 2023 a

a

a

Il ribaltone a Mediaset è servito. Non c'è solo Myrta Merlino al posto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, con annesse polemiche a distanza. Sarà soprattutto Rete 4 a venire rivoluzionata soprattutto per quel che riguarda i talk politici della serata. Martedì sera debutterà Bianca Berlinguer, traslocata armi e bagagli a Cologno da Rai 3.

Colpaccio-Rete 4, Nicola Porro e Giuseppe Cruciani? Quelle voci a Mediaset

Sempre in prima serata, ma al lunedì, da questa sera toccherà a Nicola Porro, vero dominatore del palinsesto: il giornalista infatti prima condurrà Stasera Italia, dopo aver ricevuto il testimone da Barbara Palombelli che dopo anni da stakanovista del piccolo schermo si occuperà "solo" di Forum, intoccabile. Dopo la prima serata, Porro continuerà a imperversare con Quarta repubblica, una sicurezza. La nuova avventura di Porro a Stasera Italia andrà in onda tutta la settimana: "Nuovo studio, grafica che ricorda le hard news americane ed editoriale del conduttore in apertura - sottolinea il Giornale -. Rilevante la scelta di avere come commentatore Filippo Facci, al centro della dura polemica (per un articolo sul caso di La Russa jr) che ha portato alla cancellazione del suo programma su Rai 2 ancora prima che cominciasse".

"Che cosa rappresenta Bianca Berlinguer": Mediaset, la sentenza di Simona Branchetti

Pier Silvio Berlusconi si attende molto dalla Berlinguer, che al martedì riproporrà il canovaccio di CartaBianca con titolo leggermente aggiornato, È semprecartabianca, e vivacità garantita dai suoi ospiti frizzantini e controversi, da Mauro Corona ad Alessandro Orsini e Andrea Scanzi, ad altissimo tasso di "rissosità". Mercoledì sera torna Mauro Giordano, con il suo Fuori dal coro in nuova collocazione proprio per lasciare spazio alla Berlinguer, e il giovedì il punto fermo Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio (talmente una certezza da raddoppiare, alla domenica, dal 17 settembre al 22 ottobre). Una novità riguarderà ancora Stasera Italia: dopo il venerdì sera affidato a Gianlugi Nuzzi con Quarto grado, torna il programma in versione weekend con, alla conduzione, Augusto Minzolini, con una trasmissione che si concentrerà soprattutto sulla politica.