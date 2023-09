Generale Vannacci, ecco chi è la moglie e cosa scrive sui social

07 settembre 2023 a

Nel caso del generale Roberto Vannacci che tiene banco da settimane nell'agenda politica italiana non poteva mancare la moglie, Camelia Mihailescu. Bella, di origine romena e anche lei, come il consorte, decisamente politicamente scorretta. Tanto da difendere l'amato con le unghie e con i denti sui social, raccogliendo parecchi consensi. A raccontare le gesta di Lady Vannacci è Marco Zonetti, su Dagospia.

Mentre il marito sta diventando il protagonista del boom editoriale dell'anno grazie al controverso Il mondo al contrario, la Mihailescu è particolarmente attiva in Rete, dove disquisisce con i fan in italiano, in inglese e in romeno su tesi particolarmente forti. Un esempio? "Gli omosessuali sono dei privilegiati, e che dall'alto delle loro posizioni di potere promuovono altri omosessuali invece degli etero, anche nelle forze dell'ordine", riporta Zonetti.

Tra i passaggi più piccanti, quello in cui si fa riferimento a una presunta the brotherhood of the ass, traducibile volgarmente in "confraternita del c***o" (niente a che vedere, ovviamente, con la confraternita di John Fante, a proposito di libri...). Copyright di un commentatore, certo, ma la Mihailescu non sembra prenderne le distanze in alcun modo.

Quanto a Lady Vannacci, sottolinea la penna di Dagospia, "dai suoi post sui social apprendiamo che ama gli animali e che è appassionata di fitness, come dimostra il gran bel fisico sfoggiato in un video che la ritrae in palestra". Quindi un sospetto molto molto velenoso: "Pronta a diventare anche lei un personaggio mediatico? La vedremo prossimamente intervistata in qualche talk show, a tutta pagina su qualche rotocalco patinato o magari protagonista in qualche reality?". A giudicare dalla clamorosa escalation del marito, nulla al momento può essere escluso.

Piuttosto telegenica e con qualche rassomiglianza con l'ex miss Italia Cristina Chiabotto, chissà, la bella Camelia potrebbe perfino offuscare mediaticamente il marito. In omaggio al quale fioccano sui social i profili celebrativi, con una marea di aficionados che lo vogliono addirittura presidente del Consiglio. Camelia potrebbe essere la prossima first lady italiana? In un "mondo al contrario", come ci insegna il marito, può succedere di tutto.