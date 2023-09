Lucia Annunziata, ritorno e bordata (alla Rai?): "Stop sentimentalismo e banalità"

08 settembre 2023 a

Grandi novità in casa Radio 24. La nuova stagione riparte con Amici e Nemici, il programma condotto da Lucia Annunziata e Daniele Bellasio che andrà in onda il sabato mattina dalle 8.30 alle 10. Il format si discosta dai prodotti visti in Rai, come sottolinea la stessa giornalista a margine della conferenza di presentazione dei nuovi palinsesti: «Racconteremo l’impatto che le notizie più importanti della settimana hanno avuto sul dibattito pubblico. Cercheremo di stare fuori dal sentimentalismo e dalla banalità, cosa non è facile».

E ancora: «Non sarà un sommario finale, ma una selezione con molte opinioni e disamine, anche personali. A differenza del passato in Amici e Nemici non ci saranno interviste canoniche, sentiremo delle persone, ma saranno all’interno delle analisi delle notizie. Abbiamo una stupenda sigla, una riscrittura di un pezzo di Tarantino. Questo per far capire da subito che non sarà una trasmissione buonista, sentimentale.

La seconda novità per la mattinata del sabato sarà all’insegna della passione calcistica con un altro nome di richiamo: alle 11.30 Pierluigi Pardo con il suo In campo con Pardo porterà gli ascoltatori negli spogliatoi per un appuntamento pre -partita che offrirà anticipazioni, approfondimenti, ultimissime dai campi e qualche pronostico sugli appuntamenti calcistici del weekend in compagnia di ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura.