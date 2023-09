Paola Turci "gela" Francesca Pascale: "Se sono lesbica? Non lo so"

10 settembre 2023 a

Tempo di confessioni a tutto tondo per Paola Turci, la cantante e moglie di Francesca Pascale. Si sbottona con il Corriere della Sera e parte ragionando sul suo impegno: "La libertà la vorrei contestualizzare a questo tempo. E per me significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera, amare chi vogliono".

Poi, le parole che sorprendono. E forse, in una certa misura, sorprendono anche la Pascale: "Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona", rivela Paola Turci.

"Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da sola, loro dov’erano? Il punto è che voglio essere libera di scegliere con chi stare", rimarca. E ancora, un aneddoto: "Mia mamma ha 86 anni e stanotte mi ha scritto un messaggio: Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice. Io le ho risposto: Mamma, ma io mi sento normale. Il punto è che non è ancora normale per tutti", sospira.

E ancora: "Io vorrei conoscerli poi quelli che si definiscono normali, partecipare ai loro menage, ai loro incontri sentimentali. Chi è che dice: Dio vuole questo? Per me incontrare Dio è incontrare un grande sorriso. È amore. Immaginate di mandare un curriculum e scrivere: Paola Turci, eterosessuale. Ma che ti cambia con chi vai a letto la sera, o la mattina? Guardiamo le persone, ricordandoci di vedere prima chi sono", conclude Paola Turci rivendicando la sua libertà e spazzando via ogni pregiudizio.