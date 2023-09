Gianluigi Nuzzi, pugno di ferro sul caso Alatri: "Arrestato e processato"

11 settembre 2023 a

Si parla del caso di Alatri a Pomeriggio 5, dove ospite della puntata di lunedì 11 settembre c'è Gianluigi Nuzzi. Il giornalista ricorda che "questo non è un incidente, è uno scontro. L'incidente è fatalità, mentre lo scontro è volontà e questo signore andava in giro sparando a caso". Parole che trovano d'accordo Myrta Merlino. "La sua auto era un proiettile, per fortuna non ha ucciso nessuno - prosegue -. Potevo esserci io coi miei figli, quella signora era coi suoi figli, faceva la mamma. Tutto questo è indecente". Da qui la stoccata: "Questo signore deve essere arrestato e processato per tentato omicidio stradale".

L'uomo nel pomeriggio di domenica ha travolto un'auto con a bordo una mamma e i suoi due figli mentre stava guidando e girando un video sui social. Ma non solo, perché successivamente è risultato positivo all'alcoltest e al test antidroga.

Intanto la Procura della Repubblica di Frosinone, che indaga per lesioni stradali aggravate ha acquisito le immagini del filmato postato su Facebook, acquisito agli atti, dove si vede l'Audi, condotta dall'indagato, transitare a velocità molto elevata. Le analisi che hanno evidenziato la presenza di droga nel sangue del 30enne, sono state effettuate all'ospedale di Alatri subito dopo il ricovero, dove sono state trasportate anche la madre e il fratello della bambina rimasta ferita. I rilievi e le indagini sono stati delegati ai Carabinieri.