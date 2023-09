Bruno Vespa, "cosa mi offrirono Renzi e Berlusconi": un indiscreto pazzesco

11 settembre 2023 a

a

a

Bruno Vespa non intende lasciare la conduzione di Porta a Porta, nemmeno di fronte a una promozione. "Due volte mi è stata offerta la presidenza della Rai e due volte ho rifiutato. Una quando c'erano Casini presidente della Camera e Pera presidente del Senato, e l'altra da Renzi e da Berlusconi, che si erano trovati d'accordo sul mio nome. Ho ringraziato, ma ho detto che faccio un altro mestiere. Allora (la presidenza) andò a Monica Maggioni. Oggi rifiuterei a maggior ragione".

Anche perché - tiene a precisare nella conferenza stampa dedicata al ritorno su Rai 1 - "è il giornalismo la cosa che faccio meno peggio. Da amministratore delegato durerei tra i 7 e i 10 giorni... non lo so fare". Anche quest'anno per il giornalista c'è il doppio appuntamento con Cinque Minuti e Porta a Porta, trasmissione giunta alla 29esima stagione.

"Vannacci? Dopo il viaggio in Russia...": choc, la rivelazione di Bruno Vespa

"Lo scorso anno abbiamo avuto il 21,6% di ascolti per quasi 4 milioni e 200 mila spettatori per 'Cinque minuti' e una buona media anche per 'Porta a Porta' nonostante Canale 5 schieri programmi come 'Grande Fratello' e 'Isola dei Famosi' che in tarda serata fanno il 40% di share. Ma io ho anche l'orgoglio di avere due interruzioni pubblicitarie notturne che letteralmente ci massacrano", ha detto in attesa del suo ritorno sul piccolo schermo.