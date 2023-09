Pietro Senaldi asfalta Schlein: "Saranno pure delusi, ma votano lei?"

13 settembre 2023 a

a

a

Si parla dell'aumento di sbarchi a Tagadà nella puntata di mercoledì 13 settembre. Qui Tiziana Panella si rivolge direttamente a Pietro Senaldi. A lui la conduttrice di La7 chiede se "la gestione dell'immigrazione avrà ripercussioni sul governo in vista delle Europee". E il condirettore di Libero non attende a rispondere: "Non credo possa essere un problema - premette per poi specificare -, no perché non lo sia, ma perché se uno è contro l'immigrazione clandestina, o vota centrodestra o chi vota?". "Ma - interviene la Panella - se quel centrodestra in un anno e qualche mese non ha risolto la questione, non pensi che un elettore possa in qualche modo far pagare un prezzo al governo?".

Anche su questo però Senaldi ha le idee chiare: "Sarà deluso ma cosa fa? Vota Schlein? Non lo vedo probabile". Per il condirettore il punto è un altro: "Il numero degli immigrati che arrivano... La variante principale è la situazione geopolitica generale, questo forse non sarà l'anno del record di sbarchi".

"Lady 40 per cento". Ghisleri incorona Meloni: un sondaggio pazzesco

Eppure - prosegue - "su questo il centrodestra ha fatto una svolta culturale, si è allineata a tutti i governi del mondo dicendo 'a noi l'immigrazione clandestina non va bene'". Dall'altra parte però "abbiamo avuto governi per cui l'immigrazione clandestina era una risorsa. Che attrattiva possono avere questi per chi non vuole l'immigrazione illegale? Sempre meglio uno che dice che è un problema ma che non riesce a risolverlo, piuttosto che uno che dice 'è una benedizione del cielo'".