Sondaggi, Magliaro inchioda Floris: "Tu e Mentana mettetevi d'accordo"

20 settembre 2023 a

a

a

Massimo Magliaro incalza Giovanni Floris. Nel mirino dell'intellettuale e storico della destra i sondaggi sulle intenzioni di voto dati da DiMartedì. "Il sondaggio di Mentana diceva esattamente il contrario. Mettetevi d'accordo all'interno di La7", contesta subito in riferimento alla rilevazione diffusa nella puntata del 19 settembre. Qui, come di consueto, il conduttore lascia ampio spazio per i sondaggi Ipsos, tutti incentrati sul governo

Risultato? Secondo la rilevazione l'esecutivo "ha fatto di meno di quanto promesso". Questo almeno quanto dichiarato dal 71 per cento degli intervistati. Mentre secondo il 51 per cento i Cpr, centri per i rimpatri, non saranno in grado di risolvere il problema. Eppure, come ricordato da Magliaro, nel sondaggio diffuso da Enrico Mentana e realizzato da Swg lunedì 18 settembre cresce ancora il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, sale di tre decimali e tocca il 28,8 per cento.

"Meschino! Per favore tolga il noi...": Mazza travolge Montanari. E lui balbetta

Una crescita maggiore a tutti gli altri partiti, con il Pd di Elly Schlein che guadagna lo 0,1 per cento e si attesta al 19,8. Frena anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cala dello 0,2 per cento (17,2) mentre la Lega di Matteo Salvini guadagna due decimali e arriva al 9,8. Forza Italia passa invece dal 6,4 al 6,3 per cento. Insomma, a detta di Swg le forze politiche al governo piacciono eccome.

"Pronto? Voglio dire una cosa...". La telefonata da Floris per infangare il Cav è un caso: "Vergogna!"