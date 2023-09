Nicola Porro asfalta Macron: "Un maleducato, si deve vergognare"

24 settembre 2023 a

Un video che ha fatto il giro del mondo. Le immagini mostrano Papa Francesco "scordato" in sala d'attesa da Emmanuel Macron. Il Pontefice in anticamera, il volto perplesso. Già, costretto ad aspettare il galletto. Incredibile, ma vero.

Per inciso, dopo il video è maturato anche lo scontro tra Francesco e l'Eliseo sul tema-immigrazione. Alle accuse del Pontefice, Macron ha replicato affermando che "la Francia non ha nulla di cui vergognarsi". Ma a far parlare, ancora, è sempre quel video, davvero spiazzante, mostrato per primo in Italia dal TgLa7.

Macron-Papa Francesco, dietro allo scontro un'insidia per l'Italia

Seduto solo, in attesa di Macron, il Papa ha il volto corrucciato, annoiato, per certo appare infastidito. Un'offesa, uno sfregio, contro il quale punta il dito anche Nicola Porro, ospitando sul suo sito un intervento di Giuseppe De Lorenzo. Il titolo? Eloquente: "Macron si vergogni: il Papa in anticamera non è laicità, è un'offesa". Porro, nel rilanciare l'articolo, bolla Macron come "un maleducato". De Lorenzo, nel suo pezzo, chiosa: "A guardare le foto di Bergoglio abbandonato solo sulla sedie, forse sì: di qualcosa c’è da vergognarsi". E il riferimento, ovviamente, è alla nota dell'Eliseo.