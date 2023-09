Matteo Bassetti, lo sfogo: "Con chi avete a che fare", i nuovi nemici del virologo

24 settembre 2023 a

a

a

Matteo Bassetti è uno degli infettivologi che più si è esposto mediaticamente nel corso della stagione del Covid. Il primario al San Martino di Genova non ha paura di farsi altri nemici con la pubblicazione di un libro dal titolo 'Pinocchi in camice'. “Sapete come sono fatto - ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera - non ho mai indietreggiato”.

"L'ennesima balla dei giornali!". Covid, Bassetti sbrocca: ecco chi smaschera | Video

“La scienza - ha aggiunto - non è come la politica, se una cosa è giusta ma non piace alla maggioranza della gente la devi sostenere lo stesso. È vero, non mi faro tanti amici, ma servirà alla gente a capire con chi hanno a che fare. Chi sono i ‘pinocchi’? Medici, pseudo-medici, farmacisti, infermieri... Ma il pinocchio è anche il paziente che si fa fregare, quello che va su Google, quello che crede cosa gli dice il cugino, che pensa che con la dieta miracolosa dimagrisce, che spende un capitale per i farmaci omeopatici”.

"Non corrisponde alla verità": Bassetti, lo schiaffone ai "gufi" del Covid

Secondo Bassetti siamo vicini a un punto di non ritorno: “Bisogna subito regolamentare la rete. Le sembra giusto che se digitiamo la parola vaccini non viene fuori l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, o il ministero della Salute, ma dieci siti di associazioni no vax. Perché sono più cliccati e l’algoritmo di Google li porta su. È assurdo, così devastiamo le professioni, in particolare quella medica”.