Spot Esselunga, Porro scatenato: "Siamo andati a vedere cosa ha detto la Schlein"

Nicola Porro ha aperto la puntata di Stasera Italia di venerdì 29 settembre con un affondo su Elly Schlein, la leader che non prende mai posizione. “I padri costituenti - ha esordito il conduttore di Rete 4 - ci hanno insegnato che un paese normale funziona così: c’è un governo con una maggioranza in Parlamento e c’è un’opposizione che aiuta l’esecutivo a fare le cose giuste o comunque a controllarle. Oggi l’opposizione più forte è quella del Pd, peccato che in questi giorni il governo risponda a tutti tranne che all’opposizione”.

“Risponde alla Germania sulle Ong - ha fatto notare Porro - una battaglia che fanno vari ministri e la presidente del Consiglio contro un altro paese sulla questione delle organizzazioni non governative che devono salvare persone in mare. Poi risponde a un fantomatico governo tecnico che viene annunciato da alcuni giornali in Italia. In tutto ciò l’opposizione dov’è? Vogliamo credere a Pier Luigi Bersani, uomo serio della sinistra, che in un’intervista a Repubblica dice di non trattare Elly Schlein come una macchietta, perché la speranza è lei. Allora siamo andati a vedere cosa ha detto la segretaria nei confronti del governo e su alcune posizioni ridicolmente importanti per la politica, come sullo spot dell’Esselunga. Ebbene, la Schlein a riguardo ha una posizione terza: non lo ha neanche visto lo spot”.

Tornando alle parole di Bersani, l’ex segretario del Pd ha affermato che “se guardassero Schlein dal basso invece che dall’alto vedrebbero che le perplessità di una parte delle nostre generazioni sono la speranza di una parte delle nuove. Lei rappresenta il futuro del partito. Non si lasci provocare da punzecchiature, prese di distanza, polemiche. Mantiene un profilo unitario. Bene, deve tirare dritto”. Per quanto concerne le alleanze future, Bersani si è detto convinto che fra Pd, M5s e Avs si possa trovare una sintesi: “Poi però occorre l’altro filone, quello liberal-democratico. Calenda non vuole? Dovremo trovare qualche altra soluzione. Trovo alcune sue posizioni condivisibili e lo stimo anche, il problema è che sembra non voglia mai tenere i piedi alla sera dove li ha messi la mattina”.