Otto e Mezzo, insulti alla Meloni: "Rabbiosa e patetica, sembra una marziana"

02 ottobre 2023 a

Rosa Braidotti si è scagliata contro Giorgia Meloni a Otto e Mezzo, su La7. La professoressa è stata un fiume in piena mentre parlava dell’ultima presa di posizione della presidente del Consiglio, che ha criticato il giudice che ha dichiarato illegittimo il decreto immigrazione e ha disposto il rilascio di quattro tunisini. “Ogni volta che si concede a questi sfoghi rabbiosi - ha esordito la Braidotti - dà l’impressione di una premier sull’orlo di una crisi di nervi”.

La professoressa si è rivolta ai suoi studenti, “molti sono italiani in fuga”, per chiedere cosa ne pensano del modo di governare della Meloni: “Hanno detto che non si fa così, la presidente di una grande democrazia deve rispettare i principi di base, a partire dalla separazione dei poteri. La Meloni usa vittimismo e aggressività come strumenti di potere. L’immigrazione è una situazione da gestire, siamo nel bel mezzo di una trasformazione epocale. Noto una tendenza autoritaria tremenda e un’incapacità nel risolvere problemi. Il proibizionismo, il pugno di ferro sono cose patetiche. La premier ha fatto anche un discorso disastroso all’assemblea delle Nazioni Unite”.

“Ha lanciato la sua crociata contro l’immigrazione - ha aggiunto la Braidotti - in un silenzio esterrefatto, sembrava una marziana. Che brutta immagine stiamo dando ai giovani, che ci guardano e sanno più di chi governa come funziona la democrazia”. Italo Bocchino ha poi replicato alla professoressa: “Ho scoperto adesso che la Meloni è una marziana a livello internazionale. Io ho letto il Guardian la scorsa settimana che ha scritto che la Meloni è una dei leader più influenti in Europa. Deve affrontare il tema dell’immigrazione: la ricetta della sinistra del ‘prendiamoli tutti’ non funziona, la premier dice che non si entra in casa nostra se non si è in regola”.