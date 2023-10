Generale Vannacci, "con quel piedone...": su Chi spuntano foto clamorose

05 ottobre 2023 a

Basta un servizio e delle foto "pop" per massacrare il generale Roberto Vannacci. Diventato ormai il volto muscolare del "politicamente scorretto" in tv (o forse, meglio, dell'anti-politicamente corretto) a suon di interviste, da Mario Giordano a Fuori dal coro fino a Bianca Berlinguer a E' sempre CartaBianca, il militare detta l'agenda politica e mediatica da ormai quasi un paio di mesi.

Il suo libro Il mondo al contrario è diventato un caso editoriale e di costume, quasi roba da "libreria maledetta" e dintorni, per le sue opinioni su omosessuali, immigrazione, diritti LGBTQ. Un ginepraio perfetto per scatenare i dibatti in spiaggia, ma la querelle è continuata a tal punto da convincere il settimanale di gossip Chi a dedicarli un corposo servizio. Incoronandolo, di fatto, a personaggio tout court.

Michele Masneri, sul Foglio, ironizza con perfidia: "Anche il temutissimo da molti generali Vannacci, a chi incute ormai rispetto se non paura, dopo che sulla spiaggia di Viareggio scalcia nell'onde tra le bolle come farebbe neanche Ilary Blasi, no anzi sua figlia adolescente Chanel? Il generalissimo che ci terrorizzava evocando golpi e Junii Valerii Borghesi viene ripreso per un servizio di Chi (fotografato dal bravissimo Massimo Sestini) col piedone in alto, in favore di camera. Il jeans è schiavo dello smartwatch. Gioioso. Fa l'amore con l'obiettivo".

Quindi un ardito, anche piuttosto piccante salto logico: "Nel servizio a corredo delle immagini, riflessioni sulla omosessualità, questa volta di una eventuale figlia. Ma col risultato di sembrare un fissato, e con quel piedone in bella vista, puro calloso, e con quel faccione sordiano, alla fine vien la sensazione di averlo già visto".

"Ma certo - prosegue il sapido commento -, su Grindr, app di incontri, e pare di vedere la didascalia e profilo. 'Etero curioso 38', magari togliendosi una dozzina d'anni, magari anche appassionato di piedi come appunto quello scatto fa pensare. E la camicia bianca e il ne evocano quei mariti che appaiono online verso le quindici/sedici del pomeriggio, annunciando di 'aver appena staccato' 'a' lavoro (pubblico), precisando di non poter ospitare, di fare essere e ricercare solo 'maschilissimi', 'riservatissimi'. Che paese, che generali. Che fisiognomiche". E che commenti.