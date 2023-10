Massimo Giletti tirchio? Francesca Fagnani lo inchioda: "Cosa mi ha offerto"

05 ottobre 2023 a

Siparietto tra Massimo Giletti e Francesca Fagnani. Accade a cena dove i due si siedono in un locale. A immortalare il tutto è la conduttrice di Belve che ironizza ricordando una delle domande rivolte all'ex volto di La7 durante la sua trasmissione. "Questo è un momento magico, voglio testimoniare che mi ha offerto un bicchiere di vino, una roba storica. Lui ha preso una coca cola...", ha detto ridendo la Fagnani. "Fai passare una cosa normale, come fosse una cosa straordinaria. La coca cola? Per ridurre il prezzo!", ha risposto lui ironicamente.

E infatti in una sua passata ospitata la conduttrice gli chiese senza peli sulla lingua: È tirchio?". Il giornalista, imbarazzato, rispose: "Ancora con questa storia?". E la Fagnani rincarò la dose: "Una volta a pranzo insieme finse di dimenticarsi il portafoglio". Eppure, battute a parte, i fan credono che i due stiano lavorando a un programma insieme. Diverse voci, infatti, danno Giletti vicinissimo al ritorno in Rai. Nei giorni scorsi si era addirittura parlato di tre grandi appuntamenti condotti dal conduttore.

Appuntamenti che dovrebbero iniziare già a gennaio. Stando al Foglio l'accordo con Viale Mazzini sarebbe già chiuso e prevederebbe la conduzione di tre speciali di infotainment. Di cosa si tratti non è dato sapersi, ma non è escluso che al suo fianco possa esserci proprio la Fagnani. D'altronde la sua trasmissione colleziona grandi successi. Tra gli ospiti della nuova edizione niente di meno di Raoul Bova, Patty Pravo, Stefano De Martino e Arisa.