Maurizio Molinari su Biden: "Perché ha spostato la portaerei di fronte alle coste di Israele"

Non è passata inosservata la decisione degli Stati Uniti di spostare navi e aerei militari più vicino a Israele. Ne dà conto Maurizio Molinari in collegamento con Stasera Italia nella puntata di domenica 8 ottobre su Rete 4. Qui il direttore di Repubblica spiega: "Questa mattina Hezbollah ha attaccato delle postazioni israeliane e Israele ha risposto innescando per la prima volta lo scenario di un rischio di un conflitto su più fronti". Da qui la decisione "dell'amministrazione Biden" che "ha inviato il gruppo navale della portaerei Ford di fronte alle coste di Israele".



Il motivo? "Per ammonire gli Hezbollah e l'Iran". Tradotto: "Se hanno intenzione di aprire un secondo fronte, dovranno vedersela non solo con Israele ma anche con gli Stati Uniti". Poco prima, questa volta a In Mezz'ora, Molinari aveva ammesso: "È legittimo pensare che sia l’inizio di un piano di guerra molto esteso". Non a caso Hamas è "riuscita a uccidere 500 civili israeliani e a rapire, a casa loro, altri ufficiali israeliani, significa che la pianificazione d'intelligence è stata sofisticata".

Non solo, perché quanto dimostrano le immagini diffuse fino a questo momento fanno temere che "l'operazione ricorda la metodologia dell’Isis. Le immagini servono a moltiplicare il dolore delle vittime e a reclutare".