Dritto e Rovescio, la piddina De Micheli asfaltata: "Taci per 50 anni!"

Va bene il diritto d’asilo, ma c’è anche il diritto, per i telespettatori, di non sentirsi raccontare favole. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, ci sono il commentatore di casa Giuseppe Cruciani e Paola De Micheli, importante esponente Pd nonché ex ministra dei Trasporti e già sfidante di Schlein e Bonaccini alle ultime primarie dem. E la frase pronunciata a pieni polmoni dal conduttore de La Zanzara su Radio 24, «ma che faccia tosta avete» all’indirizzo della sua imbarazzata interlocutrice e di tutto il centrosinistra, avrà fatto esultare molti a casa.

Uno dei temi della serata è quello dell’immigrazione, una “leva elettorale” che ha spesso deciso i destini di elezioni prima e governi poi. Ora che è all’opposizione, il Partito democratico non esita ad agitare il fantasma della “invasione”, sempre negata con sdegno ai tempi (altrettanto duri) in cui era seduto nelle variegate maggioranze. Quando la De Micheli tira la giacca all’esecutivo Meloni e contesta le nuove regole per i minori non accompagnati, Cruciani esplode, letteralmente: «Il Pd ha la faccia tosta di dirci oggi “oddio ci sono 140mila migranti”», un partito che «è stato protagonista della vita politica italiana, al governo negli ultimi 20 anni e protagonista di grandi migrazioni a parte qualche piccola interruzione grazie alla linea del ministro Marco Minniti, che ha cercato di porre qualche freno».

Un Minniti, che per inciso, oggi è stato quasi rimosso dalla memoria politica dei dem. Cruciani ricorda poi che è lo stesso Pd che oggi «vuole presentare un disegno di legge in cui si dà il permesso anche ai migranti climatici e a chi scappa dalla povertà». «Una follia- taglia corto Cruciani - e avete il coraggio di parlare di 140mila migranti? Il Pd deve stare zitto per 50 anni sul tema immigrazione».