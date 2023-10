Hoara Borselli e le frustate per Ronaldo: "Se non ti indigni sei cretino"

Hoara Borselli 14 ottobre 2023 a

Vogliono frustare Ronaldo. Si proprio lui, il pallone d’oro. Non perché ha sbagliato un gol ma perché in Iran ha baciato una donna, un’artista disabile, che non era sua moglie. È peccato, è adulterio. E il peccato va punito. Va frustato l’adultero. Rischia 100 frustate, Ronaldo: con 100 frustate si può anche morire. Ci diranno, al solito, i nostri amici di sinistra: sono i loro costumi, le loro leggi, è la loro cultura: rispettatela. Il burka, il velo, le frustate. Se ti indigni sei xenofobo, sei fascista. E se invece non ti indigni? Te lo dico io cosa sei: un cretino.