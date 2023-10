Nicola Porro, attivisti verdi presi a calci: "Diamogli un premio"

16 ottobre 2023 a

Automobilisti spazientiti quelli che stamattina si sono trovati di fronte Ultima Generazione. Gli attivisti hanno nuovamente bloccato il traffico milanese, sdraiandosi per terra con tanto di striscioni nei pressi di Fiera Milanocity. All’incrocio tra viale Scarampo e viale Eginardo, una ventina di ambientalisti hanno scatenato la reazione di chi a quell'ora doveva andare a lavorare. Ed ecco che tra insulti e battibecchi, alcuni automobilisti sono scesi dalle vetture e hanno spostato di peso gli eco-vandali. Ma non solo. Nel video diffuso da Nicola Porro si vede qualcuno che va anche oltre e prende a calci gli attivisti.

Finita qui? Niente affatto. Come riportato sul blog La Zuppa di Porro un automobilista sbotta contro uno studente di Giurisprudenza sdraiato sulle strisce: "Che cogl**** Giurisprudenza, io ho studiato Ingegneria energetica, cogl*** del ca*, non sai un ca*, vai a fare in c**"”. E ancora un altro presente: "Siete una massa di mongoloidi". Una volta arrivate le forze dell'ordine, una manifestante si è giustificato: "Sono in una democrazia". La circolazione è ripresa dopo circa 15 minuti, mentre gli attivisti sono stati portati in Questura per essere identificati e valutare provvedimenti con l’autorità giudiziaria.

La protesta è stata messa in atto in vista della della COP28 a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Mancano infatti 44 giorni e per gli ambientalisti è già un fallimento perché gli Emirati producono attualmente più di 3 milioni di barili di greggio al giorno, il terzo produttore più prolifico dell'Opec. Il presidente designato, Sultan Al Jaber (presidente dell'agenzia petrolifera nazionale), ha da poco dichiarato: "È fantasia abbandonare frettolosamente la struttura energetica esistente per perseguire gli obiettivi climatici. Non possiamo scollegare il sistema energetico di oggi prima di costruire il nuovo sistema di domani".