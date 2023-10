Nicola Porro asfalta Landini: "Imbarazzante, uno schifo"

09 ottobre 2023 a

"Veramente imbarazzante": così Nicola Porro ha definito il discorso con cui Maurizio Landini ha chiuso il corteo della Cgil a Roma sabato scorso. Il segretario della Cgil, in particolare, aveva detto: "Questa non è la piazza dell’opposizione, questa è la piazza di chi paga le tasse". E a tal proposito il giornalista nonché conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4, nella sua consueta "Zuppa di Porro" sul web, ha commentato: "Se non fosse stato per la guerra in Israele, la notizia della giornata sarebbe stata la discesa in piazza di Landini. Devo dire la verità: il discorso in cui dice che in piazza con lui c’era 'l’Italia che paga le tasse' è veramente imbarazzante".

"È come se noi, brutti str*** che non siamo altro, che non eravamo in quella piazza, non pagassimo regolarmente tutte le tasse - ha continuato Porro -. Per Landini le tasse le pagano solamente i pensionati e i disoccupati che erano lì con lui? Allora sono dei razzisti". Il giornalista non capisce chi ha dato "il diritto a Landini di attribuirsi il fatto che loro sono gli onesti e noi siamo degli evasori".

Porro, poi, se l'è presa proprio col segretario del sindacato: "Non si deve permettere perché questo atteggiamento fa schifo. Così come mi fa schifo la sua aria saccente quando dice che la Cgil non licenzia, ma poi fa fuori il suo portavoce senza rispondere alle domande di noi giornalisti. Perché non rispondono alle domande proprio loro che pagano le tasse e non licenziano?". E infine una stoccata a Elly Schlein, anche lei presente alla manifestazione di Roma, per la dichiarazione “qui l’Italia è in lotta. Il Pd c’è”: "Grande frase! 'Il Pd c’è'. Non lo sapevamo".