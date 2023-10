Fabrizio Corona, chi è Sara Barbieri: le foto clamorose della "nuova fiamma"

19 ottobre 2023 a

Grazie alle rivelazioni - e alle retromarce - sullo scandalo scommesse e sui calciatori coinvolti, Fabrizio Corona è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Con le indiscrezioni pubblicate sul suo nuovo sito, Dillinger News, l'ex fotografo sta mettendo a soqquadro il calcio del nostro Paese. E, nonostante i diversi anni passati in carcere, sembra che non abbia alcuna intenzione di stare lontano dai riflettori. Le più grandi reti televisive e i più influenti mezzi d'informazione se lo contendono da giorni, nel tentativo di alzare un po' gli ascolti grazie all'incredibile interesse che da qualche giorno sta suscitando nell'opinione pubblica.

Una vita da bad boy, una vita alla Steve McQueen, vissuta sempre sul filo del rasoio. Di Corona, oltre agli scandali giudiziari, si ricordano le bellissime donne che in questi anni sono state al suo fianco. Tutte, più o meno, appartenenti allo star system italiano. Si va infatti da Nina Morić, con cui nel 2002 ha avuto un figlio (Carlos Maria) a Belen Rodriguez, passando per Silvia Provvedi (del duo Donatella) fino a Zoe Cristofoli. Ma, dopo una vita da playboy, sembra aver finalmente trovato il grande amore.

Sara Barbieri è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. È una modella, ha 23 anni e la differenza d'età con l'ex paparazzo è di 26 anni. I due convivono, insieme al figlio dell'ex re dei paparazzi. E, a quanto sostiene l'ex fotografo, sembra che si tratti di una relazione piuttosto seria. "Lei è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male, che non ho utilizzato", ha dichiarato Corona a Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Con la giovane influencer, Corona "ha progetti seri". Anche se Sara, per il momento, non ha intenzione di sposarsi.