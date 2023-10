Calcioscommesse, Fabrizio Corona contro Zaniolo: "Chi ha pagato 120mila euro"

18 ottobre 2023 a

Con il passare dei giorni, emergono sempre più dettagli sullo scandalo scommesse e sui calciatori che sono coinvolti. Secondo Fabrizio Corona, Nicolò Zaniolo, di fronte ai debiti legati al gioco d’azzardo, avrebbe ricevuto un sostegno economico dai genitori. “Lo hanno aiutato e si sono fatti intestare l’appartamento a Spezia - spiega l'ex fotografo -. La mamma di Zaniolo gli ha dato 40mila euro. La mamma sapeva che il figlio giocava. Io so che ci sono state altre operazioni in cui il padre ha mandato i soldi a Milano, 80mila che il figlio doveva non so a chi”.

Al momento, gli unici due giocatori che hanno confessato di aver preso parte a scommesse e di avere un problema con la ludopatia sono Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Lo juventino, dopo un lunghissimo sfogo sui social, ha deciso di chiudere il proprio profilo Instagram, prendendosi così una pausa dai social network. Nella serata di martedì 17 ottobre il centrocampista della Juventus aveva scritto: "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me i giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità... O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò".

Anche l'ex Milan si trova alle prese con il suo percorso di recupero dalla ludopatia. Il Newcastle, la sua nuova squadra, ha deciso di mandargli un forte segnale di affetto e vicinanza, comunicando su X di aver assunto il dottor Ian Mitchell, che ricoprirà il ruolo di capo psicologo all'interno della società.