Senaldi e il consiglio per "punire" gli eco-attivisti: una settimana in Amazzonia con la Thunberg

20 ottobre 2023 a

a

a

Gli eco-attivisti? Una iattura. Gli ambientalisti pensano di diminuire l’inquinamento bloccando le strade e creando code di autoveicoli. Oppure imbrattano i muri con vernice spray nella convinzione di contribuire ad avere un ambiente più pulito. Eppure la soluzione per Pietro Senaldi non è il carcere. Se si punta alla cella si rischia di vedere gli ambientalisti impuniti: le carceri sono sovraffollate e i giudici normalmente hanno il cuore tenero quando si trovano davanti un cretino più o meno annoverabile nella grande fauna del movimentismo di sinistra. E allora cosa fare? Semplice: regalare ai fanatici una settimana in Amazzonia con Greta Thunberg, per vivere secondo le leggi di madre natura.

Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi