Tommaso Cerno, lezione alla sinistra: "Meloni è il contrario di Serracchiani"

Giorgia Meloni ha annunciato la fine della storia con Andrea Giambruno. Se ne parla a L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 20 ottobre su La7. Qui esponenti di destra e di sinistra non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con il premier sulle modalità da lei scelte per annunciare la separazione. E tra questi c'è Tommaso Cerno. "Racconteremo la storia con il massimo rispetto, perché c'è anche una bambina coinvolta", premette David Parenzo riferendosi alle frasi "rubate" da Striscia la Notizia a Giambruno durante la conduzione del Diario del Giorno.

Per il giornalista questo è "anche un caso politico... Immagino anche il dolore del presidente Meloni che domani dovrà a occuparsi di questioni internazionali con una crisi incredibile. Ma i personaggi pubblici devono anche saper gestire questi momenti privati". Non è d'acordo l'ospite. A detta dell'ex senatore del Pd il presidente del Consiglio "ha saputo gestire molto bene la vicenda, ho letto delle parole molto semplici e molto forti".

Meloni ha deciso di rendere pubblico l'addio attraverso i social e per Cerno "è esattamente il contrario di quello che avevamo sentito dire in Parlamento da Debora Serracchiani, ossia che è una donna che sta sempre un passo indietro agli uomini". Ma Meloni è riuscita anche nell'impresa di mitigare la polemica: "C'è stato qualche tentativo di buttarla in politica, ma dopo il post di stamattina è finito", conclude il direttore de L'Identità lanciando una chiara frecciata a quella sinistra che invece di esprimere solidarietà, ha gettato benzina sul fuoco.