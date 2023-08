Giorgia e Arianna Meloni, Cerno: "La vera parentopoli", bordate sulla sinistra

31 agosto 2023 a

"Mi sono chiesto perché la sinistra abbia aggredito con così tanta forza la nomina di Arianna Meloni, la sorella del premier, in un incarico di partito, di Fratelli d'Italia, e alla fine mi sono risposto che probabilmente si sono andati a riguardare il risultato elettorale del settembre 2022, quando hanno preso una legnata storica, e si saranno domandati: se con una sola Meloni abbiamo preso sta legnata, adesso che ce ne sono due rischiamo grosso": Tommaso Cerno lo ha detto in un video pubblicato su X. Il direttore de L'Identità ha sottolineato che "questo è un paese di ipocriti: la sorella, il marito, la moglie vengono tirati in ballo quando non devono. Nessuno parla delle parentopoli vere, cioè quando qualcuno piazza i parenti senza farsi vedere. Invece ti arrabbi quando viene esplicitato il ruolo di una donna come Arianna Meloni, che fa politica da quando era ragazzina, che da sempre ha un ruolo reale nel partito che Giorgia Meloni guida dal punto di vista formale e dell'immagine".

Per spiegarsi meglio, il giornalista ha poi proposto un paio di esempi: "Non penso che il figlio di De Luca sia lì soltanto perché suo figlio, penso che sia lì perché l'hanno votato e perché nella sua vita voleva fare politica. Non penso che Hillary Clinton non potesse candidarsi alla presidenza degli Usa contro Donald Trump con l'appoggio forte, emotivo, sentimentale di quella stessa sinistra che oggi attacca la sorella della Meloni perché dice di fare politica quando l'ha sempre fatta".

Nel mirino, secondo Cerno, dovrebbero finirci situazioni completamente diverse: "Penso che dovremmo attaccare il nepotismo, cioè quando una persona di potere mette un idiota della sua famiglia a gestire soldi o a fare i suoi interessi e non il nepotismo inverso, cioè quando una persona fa politica o un'altra attività ed è molto brava ma siccome è parente di qualcun altro che la fa, allora diventa questa la ragione per cui si impedisce a questa persona di fare apertamente quello che nella vita voleva fare. Il tema non è di chi sei parente, il tema è: tu sei chi dici di essere? Adesso Arianna Meloni è proprio chi dice di essere".