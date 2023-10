Meloni-Giambruno, "ricordate Serracchiani?": clamorose parole da sinistra sul premier

21 ottobre 2023 a

a

a

"Il primo atto politico di Giorgia Meloni": così Simonetta Sciandivasci definisce l'annuncio della premier sulla fine della storia d'amore decennale con Andrea Giambruno. E non è complimento, perché la scrittrice ed editorialista della Stampa sottolinea come il resto dell'attività di governo "è stato propaganda, diplomazia, compromesso: disciplina di palazzo". E ti pareva.

In questo senso, la Stampa e Repubblica hanno lo stesso approccio. Una lettura psicoanalitica del post social della Meloni. Una lettura ovviamente a tesi, che rischia di dissacrare il sincero dramma personale di una donna che, per inciso, è presidente del Consiglio. "A un Paese sentimentalmente ineducato e dolcemente misogino come il nostro", scrive la Sciandivasci, Meloni "regala una lezione svedese, finlandese, danese, insomma nordica e civile, ferma ed efficace, di quel corso di educazione sentimentale 'dalla parte delle bambine', che da anni si auspica, chiede e urla di istituire nelle scuole".

"Dio Patria e Famiglia, e poi...". Massimo Giannini, colpo basso alla Meloni: sconcerto in studio | Video

C'è del sottile godimento femminile in chi scrive: "Una strepitosa lezione dimostrativa, per giunta scritta e senza tutorial, su come si lascia chi ti fa del male: subito e senza condizioni, senza terapia di coppia, giustificazioni, deterrenti. Sia che ci siano di mezzo figli, mutui, eredità, bei ricordi, sia che non ce ne siano".

"Guardatela bene". Giambruno, chi insulta la Meloni solo per colpire la Meloni

Quindi giù botte metaforiche a Giambruno, "un infelicitante pavone maschio", che "ha, in diversi momenti, in onda e fuorionda, agito e parlato e pensato come se il fatto di essere il compagno di Giorgia Meloni e il padre di sua figlia, gli regalasse immunità e onnipotenza". In sostanza, spiega la giornalista del quotidiano torinese diretto da Maurizio Molinari, il conduttore (ex?) di Diario del giorno su Rete 4 "ha impedito a Giorgia Meloni di essere libera, nel modo in cui lei vuole e può esserlo. Per lui il potere è abuso, per lei deve essere servizio. Per lui la libertà significa sbraco, per lei comporta un dovere". E ancora, velenosissima: "Lui fa il molestatore armocromista, lei fa la manovra di bilancio. Ed è questo che lo fa impazzire: la distanza incolmabile che lo separa da lei, il fatto che lei sia la guida e lui il portantino, che lei parli con Biden alla Casa Bianca e lui ciarli di come una ragazza dovrebbe comportarsi per non venire stuprata. E a un certo punto, di quella distanza, si vendica".

"La sua situazione familiare". Selvaggia Lucarelli, dove si spinge per infagare la Meloni | Video

Ecco la suggestione: Giambruno come Fedez con Chiara Ferragni allo scorso Festival di Sanremo, "sale sul palco e diventa un giullare, un tredicenne, un burino incosciente, e lo fa sicuro di essere intoccabile per meriti usucapiti alla donna che dice di amare. Sicuro che la donna che dice di amare lo capirà, lo applaudirà e gli chiederà persino scusa per essere troppo, per essere tanta, per essere migliore".

"Meloni-Giambruno? La ruota gira per tutti": Rita Dalla Chiesa, lo schiaffo a Selvaggia Lucarelli

Una cosa, riconosce la Sciandivasci alla premier: "Mantenersi non ricattabile, specie da un maschio". Come quando disse in aula a Debora Serracchiani: "Mi guardi, onorevole, le sembra che io stia dietro agli uomini?". Anche a costo di pagarne il conto in solitudine.