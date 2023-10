Natale, Giuseppe Cruciani sbrocca: "Siete pazzi, che schifo! Via i soldi!"

26 ottobre 2023 a

Giuseppe Cruciani indignato. A mandarlo su tutte le furie la notizia che l’Istituto Universitario Europeo di Firenze vuole cambiare nome al Natale. Il motivo? Per non offendere le altre religioni. Una proposta che fa perdere le staffe al conduttore de La Zanzara: "Io vi dico solo questo. Io non sapevo manco che esistesse questo Istituto Universitario Europeo di Firenze il quale, in nome dell’inclusività vorrebbe ribattezzare la festa di Natale in un altro modo. Io vado ai matti, solo quando sento la parola inclusività, la parola inclusione mi fa schifo, mi fa orrore".

E ancora, nel suo lungo sfogo su Radio 24: "In un altro modo. Ma tu ti rendi conto? ‘Festa di fine anno’ perché il linguaggio deve essere inclusivo. Altro che dare i soldi in nome dell’inclusività. Dovrebbero togliergli i soldi perché da un lato le feste religiose vanno inserite e dall’altro il linguaggio con cui le si comunica deve essere inclusivo". La domanda è lecita: "Che male c’è a parlare di Natale? Qual è la cosa non inclusiva del Natale? Di cui non frega niente nessuno, peraltro l’aspetto religioso. La gente va in vacanza, punto e basta. Voi siete matti, siete pazzi. Siete pazzi totali".

Messa in disparte l'ultima follia del politically correct, Cruciani torna sulla guerra tra Israele e Hamas: "Un’altra cosa - procede -. Oggi schierarsi a fianco della democrazia imperfetta dello Stato d’Israele, come tutte le democrazie, è certamente politicamente scorretto. Ma la maggioranza delle persone sono a favore dei poveri palestinesi, capito? Sono contro lo Stato d’Israele e indirettamente a favore di quei tagliagole lì. Questo è il punto. Dunque è una posizione impopolare".