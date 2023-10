Tiziana Ferrario inchioda Gualtieri: "Provi a girare senza autista"

27 ottobre 2023 a

a

a

Roberto Gualtieri scatena la rabbia dei romani. Dall'immondizia per le strade fino al traffico ostaggio dei cantieri, la Capitale implode. A scagliarsi contro il sindaco di Roma anche tantissimi vip. E dopo Sabrina Ferilli e Rita Dalla Chiesa, è la volta di Tiziana Ferrario, giornalista nonché ex conduttrice del Tg1: "Sindaco Gualtieri - cinguetta su X - quando pensa di risolvere il problema taxi e mezzi pubblici? Provi a passare una giornata a Roma senza autista, segretaria e assistenti vari e vedere come vanno i suoi impegni di lavoro. Aspetto un bel resoconto".

A raccontare quanto accaduto è lei stessa sui social. Qui ha pubblicato la foto dei binari del treno che avrebbe dovuto prendere e che è partito prima che lei arrivasse sui binari. Così, ha tentato di contattare un taxi, ma niente. Neppure la prenotazione le ha garantito la corsa. Sfogo simile è arrivato da Nancy Brilli, anche lei alle prese con l'emergenza taxi.

"Invaso dai topi": la scena imbarazzante che umilia l'Italia, vergogna Pd | Guarda

"È una situazione assurda e incomprensibile - ha tuonato -. Recentemente sono stata ad aspettare un taxi oltre quaranta minuti, perché non avevo altro modo di andare in centro, spesso non rispondono nemmeno. Ma che è successo?". Dopo aver postato nelle sue stories di Instagram una foto ironica in cui "attende un taxi" in pantofole dopo essersi tolta i tacchi, a testimonianza della lunga attesa, la Brilli ha spiegato: "Dopo il Covid avevo scelto di non prendere più la macchina e di andare solo in taxi. Pare che non sia più possibile. Avevo l'abbonamento, mi piaceva anche molto, facevano un servizio utile, aspettavano anche che tu entrassi in casa...poi che è successo? Dove sono finiti i taxi di Roma?".