Danilo Toninelli insulta Amato perché anziano: "Che ca*** vuole capire a 90 anni"

27 ottobre 2023 a

a

a

Nuovo scivolone per Danilo Toninelli. Lui, che da assicuratore è arrivato a fare il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, punta il dito contro la nomina di Giuliano Amato. Il costituzionalista guiderà la nuova commissione sull’intelligenza artificiale nel campo dell'editoria, ribattezzata commissione algoritmi. "Uno di 85 anni a capo della commissione governativa sulla commissione artificiale penso possa superare la stessa idea di barzelletta e invece è vero", esordisce sui social. E ancora, prosegue il grillino: "Hanno nominato Giuliano Amato, classe 1938 a capo di quell'organismo che affronta il futuro, l'innovazione tecnologica dell'intelligenza artificiale. Che ca** capirà un signore di 90 anni dell'intelligenza artificiale?".

Eppure la commissione istituita dall'esecutivo ha un compito ben preciso: quello di valutare i rischi e le opportunità che l'applicazione dell'intelligenza artificiale può avere nel mercato dell'editoria e sul giornalismo. Il team è formato da personalità provenienti dal mondo accademico e non solo. Saranno loro a fornire consulenza al dipartimento per la trasformazione digitale nella scrittura di un piano sull'AI. Il decreto prevede che il comitato ha tempo fino al 31 gennaio 2024 per stilare una serie di indirizzi nel campo dell'intelligenza artificiale.

Danilo Toninelli? Ecco quanto ci sono costati i suoi dispetti sugli aerei

"Il nostro governo sarà il primo a legiferare per affrontare questa importante sfida", ha detto orgoglioso il ministro delle Imprese e del Made In Italy. Adolfo Urso ha annunciato che "un collegato alla manovra economica sarà proprio su intelligenza artificiale, meccanica quantistica, blockchain e nuove tecnologie di frontiera". Anche l'Unione europea sta lavorando a un nuovo quadro giuridico che mira a rafforzare la legislazione sullo sviluppo e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La proposta di legge, denominata AI Act, si focalizza principalmente sulle norme relative alla qualità dei dati, alla trasparenza, alla supervisione umana e alla responsabilità di coloro che ne fanno uso.

Danilo Toninelli, gli insulti ad Amato: clicca qui per guardare il video