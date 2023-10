Greta Thunberg con la kefia spacca l'eco-movimento, pioggia di critiche

Maurizio Stefanini 29 ottobre 2023 a

Hamas spacca il movimento di Greta, i soldi ad Hamas agitano il Parlamento Europeo. Proprio perché provenienti dal Paese dove il nazismo fece la Shoa, i militanti dell’ala tedesca dei Fridays for Future sono insorti contro le dichiarazioni in cui la fondatrice del movimento ambientalista ha parlato di “genocidio” nella Striscia di Gaza.

Il ramo tedesco dell’organizzazione è uno dei più forti a livello internazionale, ma il fatto che Greta Thunberg sia rimasta in silenzio per giorni dopo il massacro di 1.400 civili israeliani da parte di Hamas lo ha scandalizzato, anche perché la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha compiuto una decostruzione del pamphlet di Greta uscito su Instagram da cui risulta una impressionante coincidenza con i temi più classici dell’antisemitismo.

«Fridays for future parla come Hamas» è stato il titolo. La sezione tedesca ha allora mandato un comunicato: «No, l’account internazionale non parla per noi. No, il post non è stato coordinato con noi. No, non condividiamo i contenuti». E i vertici hanno espresso sostegno alla comunità ebraica, e condanna dell’attacco terroristico del 7 ottobre. Luisa Neubauer, 27 anni e nota anche come “la Greta tedesca”. Anche i Verdi accusano: «Fridays for Future purtroppo spesso si fa notare a livello internazionale con posizioni fortemente antisemite».

Cristian Terhes, eurodeputato romeno del gruppo conservatore, per conto suo ha rivolto un’interrogazione al Commissario Olivér Várhelyi, nella commissione per il controllo dei bilanci, sui 225 milioni che l’Ue ha donato a progetti a Gaza «tra il 2021 e il 2023, un luogo che era sotto il pieno controllo di Hamas dal 2006. Un terzo dei 681 milioni versati per Autorità Palestinese e Unrwa. Quanti soldi dell'UE destinati a progetti a Gaza sono finiti nelle mani e nelle tasche di questa organizzazione terrorista?».

E ha chiesto inoltre particolari sui finanziamenti per libri con cui l’Autorità Palestinese veicola contenuti di esaltazione dei terroristi kamikaze, oltre che per pensioni che la legge palestinese paga alle famiglie di chi uccide ebrei in attacchi terroristici; su cosa fa la Ue per verificare in che modo, a seguito di furti di oleodotti per la produzione di razzi e di carburante per gli ospedali, si stanno danneggiando progetti finanziati dall'UE a Gaza; sulla notizia che Hamas sta destinando fondi per gli assegni sociali ai suoi membri, sulle modalità con le quali si verifica che tali soldi arrivino a chine ha veramente bisogno. Il Commissario ha ammesso che effettivamente adesso si sta bloccando tutto, in attesa della fine della guerra. © RIPRODUZIONE RISERVATA.