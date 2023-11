Hezbollah, David Parenzo inchioda l'Onu: "Che ne dite amici, lo facciamo?"

04 novembre 2023 a

a

a

"Che dite amici Onu e pacifisti vari, la facciamo una bella manifestazione contro Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah?": David Parenzo lo ha scritto sul suo profilo su X, riferendosi al discorso pubblico che il leader delle milizie sciite ha fatto ieri per la prima volta da quando è iniziato il conflitto tra Israele e Hamas. Il conduttore de L'Aria che tira ha sottolineato alcune delle parole pronunciate da Nasrallah: "Il suddetto signore, da Beirut, dice: 'siamo in guerra contro Israele, l’operazione del 7 ottobre è sacra'”.

Parenzo incalza in modo ironico le Nazioni Unite dopo che queste ultime hanno attaccato più volte Israele per le rappresaglie nei confronti dei civili palestinesi. Proprio nelle scorse ore il segretario generale Onu Antonio Guterres si è detto "inorridito" dall'attacco delle forze israeliane a un'ambulanza che, secondo Hamas, faceva parte di un convoglio per trasportare feriti da Gaza all'Egitto.

Riferendosi a quell'attacco, le forze israeliane hanno fatto sapere che l'ambulanza colpita trasportava armi e miliziani di Hamas. Una versione confermata anche da funzionari statunitensi citati da Haaretz, secondo cui i terroristi userebbero i mezzi di soccorso per portare i propri uomini fuori dalla Striscia verso l'Egitto attraverso il valico di Rafah. Secondo fonti locali, il bilancio sarebbe di 15 morti e 60 feriti. L'esercito israeliano, dal canto suo, ha dichiarato di aver colpito un'ambulanza "utilizzata da una cellula terroristica di Hamas in prossimità della loro posizione nella zona di battaglia", uccidendo numerosi terroristi.