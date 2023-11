Massimo Cacciari sbotta sul premierato: "Una putt*** incredibile"

04 novembre 2023 a

a

a

Massimo Cacciari è un fiume in piena. Il filosofo non lesina critiche al premierato, la riforma voluta dal governo Meloni per l'elezione diretta del presidente del Consiglio. "È un pasticcio tremendo. Per debolezza politica non si sceglie la strada dritta ma la solita via di mezzo che mette insieme i vizi degli estremi". Raggiunto da Affaritaliani.it l'ex sindaco di Venezia bacchetta il premier. Il motivo? "Se Giorgia Meloni avesse voluto fare una cosa seria avrebbe dovuto fare una riforma alla francese, cioè l'elezione di un presidente che è anche capo del governo. Questo è solo un pasticcio che porterà a un nuovo referendum".

Ed ecco allora che Cacciari si lascia andare a una previsione: "Meloni farà la fine di Renzi. Anche se non dovesse dimettersi da presidente del Consiglio, con la sconfitta quasi sicura al referendum, sarebbe ormai bruciata. C'è un dio che acceca questi giovani leader. Questa cosiddetta riforma è una manovra di distrazione di massa. Non si parla di salari reali che sono diminuiti, di inflazione, di giovani e di precariato". Da qui lo sfogo conclusivo: "Ma discutiamo di una putt*** incredibile che non frega un cavolo a nessuno".

"Meloni e Giambruno? Qualche voto in più". Cacciari, parole impensabili

Eppure la leader di Fratelli d'Italia a riguardo è stata chiara: "Quando i governi vanno a casa dopo un anno e mezzo c'è una debolezza. Io credo che sia una riforma fondamentale. È una priorità e proprio perché siamo stabili e forti abbiamo la responsabilità di cogliere questa occasione e per lasciare a questa nazione qualcosa che possa risolvere i propri problemi strutturali".